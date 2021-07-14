搶微解封旅宿商機，華泰大飯店集團旗下墾華泰瑞苑，以及台北華泰王子大飯店、華泰瑞舍、HOTEL PROVERBS Taipei賦樂旅居同步推出「微解風～透氣式度假專案」，華泰瑞苑海景客房7月30日前週日至週四入住8888元，入住第二晚再送1600元餐飲或SPA抵用金。入住台北風格飯店單晚只要1288元起，連住2晚再享免費升等，9月底前皆可入住，即日起官網限定開賣至7月19日。

華泰瑞苑坐落於墾丁國家森林公園內，全區佔地二公頃，依傍大尖山、坐擁大灣海景，住客在此可感受大自然日夜變化，享受絕美夕陽或璀璨星空，讓大自然徹底療癒身心。響應政府防疫「微解封」，華泰瑞苑特別在暑假旺季推出「微解風～透氣式度假專案」，7月30日前週日～週四入住海景客房只要8888元，包含2客早餐。若連住第二晚(含)以上，再送1600元餐飲或SPA抵用金，餐飲皆可送入房內使用），讓消費者在安全社交距離下，適度透氣微旅行。

位於台北捷運雙連站及中山國小站旁的華泰王子大飯店，交通便利，是透氣式度假最佳住宿首選！預訂「微解風～透氣式度假專案」即日起至9月30日，不分平假日，入住豪華客房單晚只要1288元，第二晚以上888元，連續入住再享升等行政客房。

華泰瑞舍為結合飯店與住家特色的公寓式飯店，整體設計大量採用天然橡木，空間中充滿了溫潤宜人的療癒氣息，客房內備有完整廚具設備，讓人輕鬆在此找到家外之家！Abundance Room 原價每晚12100元，不限平假日，單晚只要3088元，第二晚以上2388元，連續入住再享升等 Infinity 客房。

位於台北忠孝復興站後方的 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，以洗鍊奢華與熱情奔放風格為設計主軸，是Design Hotels聯盟暨全球最大的Marriott萬豪酒店集團合作夥伴。預訂「微解風～透氣式度假專案」都會客房單晚3588元，第二晚以上2988元，連續入住再享升等精采客房，還可享「亞洲萬里通哩數」或「萬豪旅享家會員點數」擇一累計。