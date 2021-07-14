台股加權指數14日開高在17892.51點，權王台積電（2330）開高在613元，創4月中以來的新高，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）紛紛走揚，電子股成交比重占早盤大盤的54％，電子股穩定軍心，帶動台股早盤三探萬八關卡。

美國6月消費者物價指數跳升、殖利率勁揚抵銷企業財報良好利多，那斯達克指數、標準普爾500指數觸盤中歷史新高後翻黑收低。

道瓊工業平均指數7月13日終場下跌0.31％（107.39點）、收34888.79點。

那斯達克指數下跌0.38％（55.59點）、收14677.65點。費城半導體指數下跌0.55％（18.19點）、收3300.81點。

國票投顧指出，目前台股兵臨萬八關卡，在多空勢力拉扯下，短線震盪難免，但只要資金面仍在、美股表現持穩的話，短線上在股東會、微解封及美股財報等題材支撐下，推估現有市場偏多心態仍可持續，而後續電子股的適時發動，料將是台股能否進一步向上的關鍵。