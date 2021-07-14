台北大直英迪格酒店全日餐廳T.R Bar & Kitchen外賣菜單出新菜，瞄準牛排老饕，自7月15日至7月31日止推出「烤美國頂級帶骨牛小排」四人分享餐，2880元內有「烤美國頂級牛小排」、「雞肉凱薩沙拉」、「爆米花濃湯」、「經典無骨雞翅燉飯」、「12吋瑪格莉特比薩」、「巴斯克乳酪蛋糕」，以及精選麵包組與爐烤時令鮮蔬，原價5900元的組合以48折2880元優惠促銷，每日限量10組，僅供外帶與電話預訂。

T.R Bar & Kitchen「烤美國頂級牛小排」，嚴選每根重量約40oz 的PRIME等級美國帶骨牛小排，先以72度舒肥36小時，使其口感軟嫩多汁，入口似化；特別是油脂在料理過程中逐漸滲入小排的肌理之中，畫龍點睛地讓肉香更添層次，深受饕家喜愛。而牛小排那層骨肉相連的筋膜，更是許多食客難以抗拒的誘惑；彈牙的咬勁伴隨咀嚼時在嘴裡溢散的香氣，搭配廚藝團隊精選爐烤時令鮮蔬，更讓人意猶未盡。

英迪格酒店是洲際酒店集團旗下的精品酒店品牌。2008年10月，洲際酒店集團宣佈將英迪格酒店品牌引進亞太區。2010年，亞太區首家英迪格酒店──上海外灘英迪格酒店於上海成立。鎖定崇尚設計、時尚但又無需繁瑣酒店設施的商務及休閒旅客。世界上沒有兩家相似的英迪格酒店。從鄰間文化到周邊餐飲和設計靈感，各具特色的鄰間故事讓每家英迪格酒店都別出心裁，為賓客探索城市和本地社區開啟靈感之門。