美國之音VOA報導，美國國務院、財政部、商務部、國土安全部、貿易代表辦公室和勞工部於美東時間13日聯名發布一項新的商務警告，提醒美國商家與個人警惕與涉及在中國新疆地區實施強迫勞動及其他侵權實體有供應鏈上往來而產生的聲譽、經濟和法律上的風險。

美國國務院、財政部、商務部和國土安全部去年7月首次就中國新疆地區嚴重的強迫勞動和侵權行為發布商務警告，提醒美國公司避免與涉案的中國實體發生供應鏈上的往來，以免給自己帶來聲譽、經濟和法律上的風險。

報導稱，13日發布的商務警告是對去年7月發布的商務警告更新，而且聯名發布的聯邦政府機關增加了美國貿易代表辦公室和勞工部。

一年前，美國首次推出針對新疆的商務警告時，華盛頓還只是認定中國政府在新疆嚴重侵犯人權和實施強迫勞動；而這次對這一商務警告做更新時，美國政府已經認定，中國政府在新疆犯下針對維吾爾族和其他少數民族的種族滅絕和反人類罪行。

新版的商務警告指出，中國政府繼續在新疆犯下針對維吾爾族人以及其他少數民族或少數宗教信仰團體的種族滅絕和反人類罪行。具體的反人類罪行包括監禁、折磨、性侵、強制絕育以及迫害。北京的迫害行為包括強迫勞動以及全面限制宗教或信仰自由、言論自由以及行動自由。

這份商務警告提醒美國可能與新疆地區運作、供應鏈以及勞工有潛在聯繫的投資者、諮詢人、勞工仲介、學術機構以及研究服務提供者（統稱「商家和個人」）要高度警惕與在新疆地區侵犯人權，包括但不限於強迫勞工和侵入式監視的實體或個人發生聯繫，以免給自己在聲譽、經濟和法律上帶來重大風險。

商務警告強調，由於新疆在發生種族滅絕和反人類罪行的同時，還出現嚴重的、大規模的、由政府主導的強迫勞動和侵入式監視行為，美國商家和個人如果不退出與新疆相關的供應鏈、企業或投資，就很可能需要承擔違反美國法律的高風險。

商務警告指出，涉嫌違反的美國法律包含禁止強迫勞工法，包括明知強迫勞工還要從中受益或進口產品，違反出口管制法以及禁止進口強迫勞工或囚犯生產產品的法律。

美國國務卿布林肯13日就美國六個部會發布針對新疆的最新商務警告發表聲明稱，美國正在通過全政府的努力以及與私營企業、美國盟友和夥伴的協調來讓中國政府對其犯下的暴行和其他侵權行為承擔責任。

此外，美國商務部以侵犯少數民族人權、存在「強迫勞動」為由，日前將4家新疆企業列入「實體清單」予以制裁。《新疆日報》報導，新疆維吾爾自治區人大常委會13日發布聲明，怒斥「該禁令就是廢紙一張！」，並指責美國此舉干預正常的商業合作與競爭，「從中謀取私利，嚴重違反國際貿易規則和市場經濟準則」。

這4家遭美國商務部制裁的企業是：新疆合盛硅業有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、新疆東方希望有色金屬有限公司、新疆協鑫新能源材料科技有限公司。

這份聲明指出，「美國商務部基於謊言和虛假信息的無理制裁，完全是強盜行徑！其真實意圖和險惡用心就是打壓中國新疆太陽能產業，擾亂新疆穩定發展。對此，新疆維吾爾自治區人大常委會表示強烈譴責和堅決反對！」

聲明強調，新疆的太陽能企業都是合法註冊、依法依規生產經營的企業，始終忠實履行社會責任，恪守商業道德準則，嚴格遵守中華人民共和國《勞動法》、《勞動合同法》等法律法規，在平等自願、協商一致的基礎上與各族勞動者簽訂勞動合同，明確工作內容、工作條件、勞動工時、勞動報酬、社會保險、休息休假等權益；充分尊重和保障各族勞動者宗教信仰、民族習俗、語言文字等方面權益，根本不存在所謂「強迫勞動」等問題。

聲明怒斥，「美國對新疆太陽能企業的禁令和非法措施就是廢紙一張！這種做法，不僅激起新疆各族群眾的極大憤慨，也必將遭到國際社會大多數成員的唾棄。」

聲明指出，推動以太陽能為代表的可再生能源發展、促進能源變革已成為世界各國發展共識。當今，在各國紛紛提升氣候承諾目標的背景下，需要的是更多合作和健康的競爭，而不是政治打壓和惡意抹黑。

聲明指責美國個別機構以所謂「強迫勞動」為藉口，限制打壓新疆太陽能企業，干預正常的商業合作與競爭，從中謀取私利，不僅嚴重違反國際貿易規則和市場經濟準則，嚴重破壞國際經濟秩序，嚴重威脅全球產業鏈、供應鏈安全，最終傷害的是包括美國在內的各國企業和消費者利益。

「反觀美國，在對待勞工問題上罪孽深重、劣跡斑斑，至今沒有簽訂大多數國際勞工公約，血汗工廠、非法童工、販運人口等『現代奴隸制』的現象觸目驚心。」聲明指出，「美國發布的人口販運問題報告承認，美國強迫勞動、強迫賣淫、債務奴役等問題嚴峻，是人口販運的來源國、目的國、中轉國，甚至美國官員也參與了販運人口和強迫勞動。」

聲明引述2015年6月10日國際工會聯盟發布的報告稱，美國是系統性侵犯工人權利的國家之一。美國進步中心網站2019年8月7日和12月5日報導指出，與白人相比，非洲裔等少數族裔在就業中面臨系統性障礙，導致更高的失業率、更少的就業機會、更低的工資、更少的福利和更大的就業不穩定性。這些都說明，美國才是嚴重侵犯勞動者人權、特別是少數族裔人權，真正存在強迫勞動的國家。

聲明強調，新疆人大常委會堅決支持新疆太陽能企業通過法律手段維護自身合法權益，並敦促美國相關機構尊重事實，放棄偏見，停止政治操弄，撤銷制裁錯誤決定，消除負面影響，不要在錯誤的道路上越走越遠。

聲明也呼籲世界各國行業協會和企業堅決抵制不正當競爭，加強合作、同心協力，共同推動全球太陽能產業健康發展。