今年在全球經濟重啟下，嘉惠台灣出口製造業，上半年外銷訂單迭創佳績，進入下半年電子產品需求旺季，預料出口外銷金額將再次衝高，全年有機會改寫歷史新高紀錄。但由於台股目前已在相對高檔，選股難度升高，法人建議以台股ETF參與外銷成長商機。

據統計台股原型ETF中，共有18檔近3年平均股利率超越上市櫃公司水準，其中，元大台灣高股息ETF（0056）、第一金台灣工業菁英30ETF（00728）平均股利率都超過5%，堪稱高配息ETF中的績優代表；其他如元大台灣高息低波(00713)，富邦台灣優質高息(00730)，新光內需收益(00742)，FH富時高息低波(00731)，國泰股利精選30(00701)的平均報酬率也都在4%以上。

第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，台灣工業菁英30指數投資組合近3年毛利率都高於30%，2018~2020年間稅後盈餘更大增約48%，獲利增長強勁、現金流充沛，因此，每年現金股利發放率都在65%以上，且逐年上升。

據統計，自去年疫情低檔反彈以來到今年上半年為止，台灣工業菁英30指數累計已大漲115%，勝過台灣50指數的108%，無論指數成長性、現金股利率，都展現一定的優勢。對於台股中長期投資人，不僅可藉此獲取豐厚的股利收入，更可透過ETF一籃子股票的方式，分散投資風險。