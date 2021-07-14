資深媒體人、知名作家蔡詩萍和前美女主播林書煒結婚19年，育有一女蔡中泠，如今已16歲的她，已長得亭亭玉立，日前蔡詩萍曝光和愛女合照，女兒絕美臉蛋讓網友驚艷不已。

將推出新書《我父親》的蔡詩萍，日前在臉書透露，除了找了蔡康永幫忙掛名推薦，女兒更幫他在新書題字，而他也曝光一家人和蔡康永的淵源，原來在女兒小時候時，全家曾和蔡康永合照，如今她長大了，可以在爸爸新書中展現寫書法的才能，讓他也感嘆「當年那個小女生，長大了！」

蔡詩萍和女兒合照。(圖／翻攝自臉書)

而蔡詩萍也曝光和女兒合照，16歲的她已蛻變成擁有水汪汪大眼、鵝蛋臉的長髮正妹，讓網友看了都驚艷不已，「女兒真的好美」、「人如其字～好漂亮喔」、「令嬡氣質優雅，真讓人羨慕」。

蔡中泠遺傳父母好基因，才貌雙全。(圖／翻攝自臉書)

蔡詩萍47歲才得女，對女兒蔡中泠相當疼愛，才貌雙全的她還擅長寫書法，這次幫爸爸新書題字，也獲得大批網友稱讚寫得太好，不過遺傳父母好基因的她，擁有高顏值和修長的身材，還有知性高冷氣質，不過她對演藝圈沒有興趣，未來打算走品牌行銷。