中央統計新北市疫苗還有20萬劑，施打比率全國最低，新北市長侯友宜14日市政會議指出，疫苗接種不是比賽，而是要求好求穩不求快，討論疫苗剩多少沒有意義。他強調，新北市長者數量全國最多，新北醫療量不如其他縣市，要防疫還要施打疫苗，雙邊作戰須按照步驟一步步往下走，新北還有很多類別與長者持續施打中，15日告一段落後就會有統計數字。

侯友宜說，這兩三天前來施打的長者，算是比較年輕的長者，前段超過80歲的長者，都要再三考慮或問過醫生，才有信心前來施打。

疫苗剩最多 侯友宜：疫苗接種不是比賽。（新北市府提供）

侯友宜說，「安心施打」是這波施打疫苗最重要的策略，也許外面覺得新北剩餘劑量多一點，但不要忘了新北還有很多其他類別還沒施打完， 新北防疫與接種雙邊作戰，必須求穩定，不管外面任何聲音，都要照既定步驟穩穩往下打。

侯說，要回到施打疫苗本質，是要讓他們願意來打，保護力提升多少，而不是看疫苗剩下幾支，相信中央看法也跟他一樣，「要把疫苗打在想打的人身上」。

侯友宜也說，中央配給新北的疫苗可滿足65歲以上長者，先前沒有打的，這兩天只要願意回來打，新北都展開雙手歡迎，可以透過里長系統等管道再來打。

侯友宜說，7月15日後會有更詳細的統計數字，之後回到中央系統，未來疫苗都將由中央來分配。