「10多隻蟑螂鍋燒意麵你有興趣嗎？」高雄一名女網友表示，近日於公司附近買了一碗鍋燒意麵，吃到一半發現不斷有小黑點漂浮，沒想到竟是一隻隻小蟑螂，令她嚇得當場反胃，不少網友看到她分享的照片後，也紛紛作嘔直呼「太噁心」。

原PO昨（13）日於臉書社團《爆料公社》抱怨指出，午休時間於公司附近小港崇文路上，某間麵店買了一碗鍋燒意麵，因肚子餓得讓她忍不住先喝了幾口湯、吃了配料，便用筷子將麵與湯稍微拌開，此時從湯碗下方開始有一顆顆小黑點漂浮上來，一開始僅是2至4個，沒想到愈來愈多，當下她以為是黑胡椒粒，便沒多想。

她仔細一看發現，其中一顆小黑點似乎有觸鬚，再猛然一看發現「天啊！是蟑螂！蟑螂啊！」整碗鍋燒意麵竟有逾10隻小蟑螂，「我真的要反胃了」，同事見狀後，幫忙打電話聯絡店家，對方一聽僅表示「應該是菜蟲」，同事進一步說明「是黑色的、有觸鬚，且不只一隻」，對方才說「可能是意麵的關係」，因為意麵是向外面的廠商叫貨的。

同事當下要店家立刻送一碗新的，但對方卻表示因外送員皆已下班，只能待下次訂餐時從中扣除鍋燒意麵的錢。原PO驚魂未定地說，「我不是那種一隻小蟲會大驚小怪、歇斯底里的人」，但數十隻蟑螂真的很可怕，發生這種事只能自認倒楣。

貼文曝光後，不少網友看了頭皮發麻，「真的太噁心了」、「這碗麵已經群聚了啦」、「全家都被你外帶了」、「再送一碗你們還敢吃嗎？」、「要是我不會再上門消費」等。