台北市公布確診者足跡。（摘自北市府網站）

台北市昨公布北市5例確診足跡，其中一名確診者案15388在7月8日上午、下午搭乘688、285、榮總接駁車等三路線公車，包括長春敦化北路口站、長庚醫院站、榮總一站及民權龍江路口；案15377在7月8日曾去過遠東百貨寶慶店案15356跟案15358曾在8日下午到過全聯松花門市，案15359則在9日上午去過東湖市場。

根據台北市政府公布的最新確診個案活動史，一名北市確診者(案15388)7月8日上午08點至09點10分間，曾搭乘688路線公車從長春敦化北路口搭到長庚醫院站；8日下午2點至2點20分，再搭乘榮總醫院接駁車；當天下午3點到4點再搭285路線公車，從榮總一搭到民權龍江路口；而7月9日和10日，這名確診者上午6點都有去過中山區龍江路的烘培早餐店足跡。

另外，確診個案(案15377)7月8日下午4點30分至5點則是有到中正區寶慶路遠東百貨；確診者(案15356及案15358)7月8日下午4點17分至5點，曾至中山區合江街全聯松花門市採買；而案15359確診者7月9日上午10點30分至11點，有過內湖區東湖市場足跡。