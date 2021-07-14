美國6月通膨率寫下2008年以來最大升幅，強化市場推測聯準會緊縮貨幣政策的心理預期，美元指數走高，上揚0.56%，報92.78。隨著10年期美國公債殖利率從低點反彈，美元指數觸及盤中高點。星展銀預期年底美元指數上看93.2。今早台北外匯經紀公司新台幣開盤匯價為28.08，貶值8.3分。

美國勞工部周二公布，通膨率以近13年來最快速度上升。6月消費者物價指數（CPI）年比上揚5.4%，創下2008年8月以來最大增幅。通膨率數據公布後，避險基金和資產管理公司的美元買盤激增。

匯銀分析，下半年須留意3大焦點：(1)美國通膨數據：若CPI成長如Fed預期在下半年逐漸走緩，將進一步強化Fed暫時性通膨論述，應能有效緩解市場的升息恐慌，進而讓美元回到弱勢整理區間；反之，則將推升美元走高。(2)ECB政策態度：參考2013-14年QE tapering 經驗，DXY在QE購債縮減階段仍能維持弱勢整理，真正出現反轉走升是ECB政策態度轉鴿時(2014首次負利率、2015首次QE)，因此下半年持續追蹤ECB政策態度是否轉向；(3)Delta病毒：雖然研究顯示兩劑疫苗能夠有效對抗Delta，並降低住院機率，但美國與歐盟國家的完整接種比率均未超過50%，難保在經濟重啟的過程中不會再次出現新一波感染潮，進而導致防疫限制措施重新回到人民的生活，影響下半年景氣復甦。