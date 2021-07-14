三級警戒延到26日，飼主跟毛寶貝待在家中相處時間變多了，新北市動保處推出推出動保小學堂線上課程，內容包含寵物長照、寵物行為及鮮食等寵物相關知識趣味課程，讓飼主與毛寶貝在家一起學習，增進彼此感情，輕鬆度過防疫期。

動保處表示，課程內容像是張軒祐獸醫師講述毛爺爺奶奶的照護大小事，教導飼主如何照護老年犬貓；台北海洋科技大學時尚寵物系主任王宥婷示範教學如何幫高齡犬貓進行美容保養；SAWA LEE老師的「毛寶貝嗅聞遊戲」課程，利用椅子、掃帚、垃圾袋等身邊可以隨手得到的物件創造嗅聞場地，將零食剪成小塊藏在裡面，設計成讓毛寶貝嗅聞尋找的遊戲。這些體驗課程充滿知識又富含趣味，讓飼主在家與毛寶貝一起快樂學習，歡迎飼主到動保處臉書觀看。

板橋動物之家駐區黃亭瑄獸醫師說，居家防疫生活大家都很悶，不妨來上動保處開設的「毛寶貝嗅聞遊戲」課程，讓飼主可以在家建置嗅聞場地，透過設置空間變化改變心情，讓自己跟寵物都能開心。毛寶貝在嗅聞過程中，要專心研究追蹤氣味，血壓跟心跳會慢慢平穩，進而幫助緊張焦慮的情緒紓緩下來，有讓毛寶貝身心放鬆、又培養專注力的效果。

除在臉書播放動保小學堂線上課程，動保處也歡迎飼主於疫情結束後，到毛寶貝生命教育園區參加實體課程，實體課程也歡迎上網查詢。