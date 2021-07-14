今天美國職棒明星賽在洛磯主場正式開打，這是一年一度的職棒盛會，而昨天先進行了全壘打大賽為今天的比賽做暖場，日籍投手大谷翔平在首輪延長賽遺憾出局，最後由大都會「北極熊」阿隆索(Pete Alonso)拿下冠軍，他也是上屆冠軍，這次成功衛冕。

Shohei Ohtani is truly one of a kind. pic.twitter.com/Z5q1oj5NPj — MLB Stats (@MLBStats) July 14 2021

而今天迎來明星賽正賽，美聯以5：2擊敗國聯，今天美聯國聯首次穿上特別設計的球衣出賽，美聯身著全藍球衣，國聯則是全白，球衣和帽子也繡上原球隊的標誌，今天美聯先發投手是大谷翔平和國聯強投薛爾瑟(Max Scherzer)，兩人上演賽揚獎等級的對決。

不過因為明星賽有眾多球員入選，加上大谷翔平昨天剛參加全壘打大賽，兩人都只投了1局就下場，大谷翔平原先就知道自己只會投1局，所以火力全開，首名打者對決教士小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，用5球解決對方，製造左外野飛球出局。

Shohei Ohtani grounded out in his first All-Star Game plate appearance. According to Statcast this ball had a .450 expected batting average. pic.twitter.com/yCywWknydO — Brent Maguire (@bmags94) July 14 2021

第二人面對道奇強打孟西(Max Muncy)，讓對方擊出二壘滾地球遭刺殺，最後面對紅雀強打阿瑞納多(Nolan Arenado)，大谷翔平開啟「火球模式」，連續飆出100英里火球(161公里)，讓阿瑞納多再次擊出滾地球出局，大谷翔平總計投1局3上3下沒有任何失分和保送。最後因明星賽規則關係，由大谷翔平拿下本場比賽勝投。

另外在打擊方面大谷翔平也讓聯盟破例為他改規則，同時以投手、首棒指定打擊登場，成為繼1995年野茂英雄，史上第2位在大聯盟明星賽先發的日本投手，也是一大創舉，今天他總計2打數沒有安打，首次打擊面對薛爾瑟擊出二壘強勁滾地球遭刺殺，第二次打擊仍打出滾地球遭刺殺，可惜沒有安打和全壘打演出。