疫情期間，莫讓長輩獨自外出！南屯派出所警員吳昂展、鄭依婷執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱有1名老翁於看診完後，疑似精神不濟體力不支無法自行返家；員警到場了解後，才知道廖姓老翁於全國疫情三級警戒期間幾乎足不出戶，近期疫情紓緩外出就診，卻因手腳無力無法自行騎車返家，忘了回家的路。所幸員警協助聯絡家屬到場，順利助老翁安全返家。

警方指出，鑑於全國仍處於三級警戒期間，老翁見染疫人數紓緩，遂想利用微解封的時機外出就診，因時隔3個多月都沒有外出，甫就診完準備騎車返家，沒想到一起身眼前天旋地轉一片黑，手腳使不上力，警察到場後趨前關心，老翁又因太過緊張，無法清楚表達家裡的地址和家人聯絡方式。

員警頻頻輕聲安撫緩和老翁情緒，並透過戶役政系統及科技偵防平台搜尋，隨即找到老翁兒子之聯絡方式。老翁兒子說，他父親年老退化疑似有失智情形，狀況時好時壞，鮮少外出，因最近身體微恙，加上疫情趨緩，才自行騎車就診，所幸遇到熱心民眾和機警警察，方能平安順利幫助老翁返家。

南屯派出所長江松泳建議，家中如有高齡長者，要多多關懷陪伴、並查看老人家行為狀況是否有異常，避免讓其獨居或獨自出門，隨身衣物也可以繡上住家地址、聯絡方式，或配戴愛心手環、項鍊等，俾利識別。