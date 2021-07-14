圖為民眾接種疫苗。（資料照)

永齡基金會、台積電順利簽約採購1000萬劑BNT疫苗，國民黨昨(13日)批評民進黨政府，「原本採購疫苗的大石頭，竟也成了搶功邀功的收割機」，引發不小共鳴。常在臉書評論時事的名經紀人夏春湧今(14日)分析，「當蔡英文政府出來搶功的時候，你就知道疫苗的殺傷力有多大，疫苗本是用來救命的，但對蔡英文政府來說卻是奪命的毒藥」。

夏春湧在臉書指出，「千算萬算不如天算，整個一盤棋下的棄車丟帥，本以為可以賺得滿盆滿缽，誰知半路跳出來一群小卒，殺的蔡英文丟盔棄甲好不狼狽，從老神在在到今天的身段柔軟，全盤皆輸的窘境始料未及，而人民的反撲來的如此快速，更讓蔡政府措手不及」。

關於近期民眾對於疫苗的心聲，夏春湧直言，就算有再多的綠色網軍帶風向，但這一次的方向是改變不了的，「病毒打亂了蔡政府的布局，疫苗揭開了蔡英文政府的無恥，身段放的再軟，也扺擋不住人民的硬氣，翻開底牌才知道，原來老百姓才是主人」。

最後，夏春湧更說，結局如何很快就能分解，「就當看戲的傻子，靜觀這群瘋子原形畢露」。對此有網友留言表示，「財路被擋，只能加減攬功，卻不知已深陷自焚」、「是的！就看老百姓如何推翻這可惡的詐騙集團政府」、「種什麼因得什麼果」。