買盤回補，周二紐約棉花期貨續漲，受助於原油和穀物市場漲勢提振，以及年度全球期末庫存預估調降仍發酵，帶動買盤持續回補，期棉連3天收漲，不過因美元走強，而抵消了部位漲幅，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲0.34%，報每磅88.77美分，12月棉花期貨漲0.34%，收盤每磅88.46美分。

中國鄭州商品期貨5月期棉結算價收報每公噸16895元人民幣，較前一日增加70元人民幣；庫存方面，截至7月12日，ICE登記庫存117565包，與前一交易日減少2345包。(商品行情網)