14日，根據路透最新短觀調查，雖然疫情尚未退卻，但日本出口受全球需求復甦帶動，當地7月製造業信心，爬升至逾兩年半新高。不過，飽受新冠病毒侵害的服務業，卻是悲觀地沒有信心。
一家日本機械製造業者表示，全球景氣正從疫情中慢慢復甦。不過前景不明朗下，自己客戶因預算減少，企業買機器的資本支出決定也一延再延。
路透社這份從6月30日至7月9日所做的調查，製造商短觀信心指數從6月的22增至25，並創2018年11月以來最高。同時，服務業的卻從6月的持平，跌至負3。
路透社短觀判讀方式，若指數為正的，表示樂觀者大於悲觀，反之亦然。
這份報告中，汽車、化工與金屬製品製造商信心特別強勁，但，紡織與造紙業者就顯保守些。
日本央行15與16日將舉行兩天政策會議，同時，也會發表官方版短觀結果。
目前，因日本重啟緊急狀態模式，預計將一鼓作氣實施至8月22日為止。同時，消費者與日企信心預估都會受到不等影響。市場預估，日本央行有可能大幅下修本財年日本經濟成長預估值。一家日本食品製造商就表示，緊急狀態下，民眾消費也顯得意興闌珊。
儘管市場一片看衰日本景氣復甦，但日本政府日前預估，基於出口暢旺以及疫苗接種率提升，民間消費漸回溫下，2021年底前，日本經濟將重返疫前水平。
放眼10月，日本製造業信心指數可望進一步擴增至28，服務業也應可有8的水準，但比之前預測要稍低一點。
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