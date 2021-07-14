美股消息面：

1.美國勞工部周二公布6月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升5.4%，超出經濟學家預估的年增5%，並創下13年新高。不含食品和能源價格的核心CPI較去年同期上揚4.5%，遠高於經濟學家預期的年漲3.8%，並改寫29年高點。美國6月民間部門每周平均實質所得減少0.9%。

2.美國財政部公布，6月財政赤字為1740億美元，僅為去年6月財政赤字8640億美元的五分之一，反映出美國勞動力市場復甦，以及調整報稅期限導致稅收增加。

3.美國通膨意外炙熱，周二美國10年期指標公債殖利率勁揚，盤中一度漲逾5個基點，終場漲破1.4%大關。美元指數尾盤上揚0.59%，報92.762，創下6月8日來新高，僅略低於上周創下的3周高點（92.844）。

4.國際能源署（IEA）表示，世界主要產油國無法達成增產協議，全球原油供應可能趨緊。受此激勵，周二紐約期油勁揚1.15美元或1.55%，收在每桶75.25美元，創下33個月新高。倫敦布蘭特期油收漲1.33美元或1.77%，為每桶76.49美元。

5.美國通膨數據較經濟學家預期更為強勁，但投資人認為近期內這不會改變聯準會的貨幣政策方向，加上美元走強，周二紐約8月期金僅小漲4美元或0.2%，為每盎司1809.9美元。紐約現貨金微漲0.06%，為每盎司1807.6美元。