安聯環球投資宣布將擴大全球性排除投資政策，特別是針對既有的煤炭投資限制等相關政策，預計年底上路。根據此項政策，未來逾三成年收入來自動力煤開採、逾三成電力生產來自煤炭的公司將被限制投資。另外，根據安聯環球投資排除投資政策中，除目前對集束彈藥和殺傷性地雷有關的投資限制之外，未來也將更進一步，針對其他具爭議性武器類型作出投資限制。

安聯環球投資作出這項宣示，主要是考量煤炭為全球最大單一碳排放來源，若透過排除投資政策撤出對煤炭業的投資，正是展示承諾應對氣候變化決心的又一個例證，並有利於貫徹安聯集團對旗下資產的既有政策。

根據年底上路的強化限制投資政策內容，安聯環球投資將不會投資於在《不擴散核武器條約》（NPT）以外並涉及殺傷性地雷、集束彈藥、生物武器、化學武器以及核武器的開發、生產、使用、保養、銷售、分銷、進出口、儲存或運輸的公司，以及使用貧化鈾的武器。

在規畫進程上，相關強化政策預計於2021年12月生效，並經相關司法管轄區授權和完成相關文件後，成為日後所有新基金和投資的預設政策。除了旗下所發行的基金外，針對旗下所管理的機構客戶、全委帳戶及委外顧問全委帳戶，也將會徵求客戶同意採用此政策。

安聯環球投資全球總監Deborah Zurkow表示，在此項新煤炭政策下，我們的抱負是將旗下投資組合配合氣候轉型的發展方向，以符合客戶期望。安聯環球投資是淨零碳資產管理計畫的堅實成員，正著手完善可用的工具，以支持於2050年或之前實現溫室氣體淨零排放目標，致力配合將全球氣溫升幅限制在攝氏1.5度內。安聯環球投資未來將至少每年或更頻繁審視排除政策，以因應日後若監管或市場環境發生重大變化而需要加以調整。