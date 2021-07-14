女星泱泱(吳泱潾)是Lamigo桃猿的「Lamigirls」出身，學生時期還兼差當SHOWShow Girl，被封為「啦啦隊女神」，泱泱身材高挑，笑容非常甜美，個性天然呆不做作，很受粉絲歡迎，在成為網路節目《木曜4超玩》班底後，知名度更是水漲船高，平常會在社群分享生活、跟粉絲互動的泱泱，最近放上一組「晚安照」，赫見摟著「親密伴侶」入鏡，還被發現能拍出這組照片不容易，所運用的密技相當驚人。

原本是啦啦隊女神的泱泱，從網紅晉升為藝人，在2016年受邀參加網路節目《木曜4超玩》錄影，隔年泱泱便成了節目班底，也跑電視綜藝節目，是通告以藝人，如今多平台發展，可愛的模樣迷倒眾多男粉絲的心，泱泱因此得到「國民老婆」稱號。

熱愛透過社群分享生活的泱泱，前天(7/12)晚上分別在臉書及IG同步更新了一組3張新照，寫下「球賽都告一段落了，該好好來調作息惹，晚安」，照片鏡是床罩，只見泱泱綁著雙麻花辮、穿著白色小可愛搭配牛仔外套，把自己埋在柔軟的床鋪中，時而嘟嘴對鏡頭放電，時而喜孜孜閉眼微笑，還大方分享「床伴」，親密摟著史奴比，畫面超級可愛。

除了道晚安，泱泱還出題考粉絲：「猜猜有哪幾張是夾在腳趾自拍的？」，而這系列照片剛曝光不到1天時間，已吸引4萬人按讚，展現「國民老婆」強大威能，粉絲不禁表示「抱著『老公』睡覺好幸福哦」、「那隻史努比上輩子是不是拯救世界」，也投入猜題行列，直呼用腳自拍有點厲害，敲碗想看這些照片的側拍照，「到底這種相片怎麼拍出來的？」。