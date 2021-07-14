日本桌球天后福原愛和台灣桌球金童江宏傑5年婚姻日前正式畫上句號，江宏傑當時第一時間表示自己很好，不希望外界擔心，未來會和一雙兒女在台過新生活。昨(13日)晚間他繼續分享當爸日常，曬出大女兒AILA高唱〈忠孝東路走九遍〉的音檔，還點名師兄動力火車幫忙評分，萌翻粉絲。

江宏傑和福原愛今年初婚姻觸礁，男方心死訴請離婚後，近日兩人宣告正式離婚，但仍共同擁有兒女的監護權。早先日媒封江宏傑是高收視男，意指有他的新聞都會引來大批讀者、觀眾關心。本月初卻有日媒指出「江宏傑和21歲女偶像親密」，稱江宏傑最近參加同門師妹「木木」林葦妮直播節目，女方會問：「我現在漂亮嗎」，可江宏傑並沒回答，而木木還會趁機誇讚「好帥哦」、「很喜歡」等字眼，質疑兩人曖昧。

江宏傑昨曬出家中愛犬和女兒唱歌音檔。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

對此，網友評價兩極，但雙方並未因為緋聞停止直播，且內容也並非聊不適當的主題。昨江宏傑再參與木木的直播，開唱師兄動力火車招牌神曲〈當〉，大秀好歌喉，引來網友狂讚。深夜他在IG分享女兒用童音唱〈忠孝東路走九遍〉，自豪笑說：「果然遺傳爸爸唱歌的好基因」。

江宏傑與福原愛5年婚姻告終。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

江宏傑文末不忘標註動力火車，並寫下：「請師兄幫忙鑑定一下」，可聽見江宏傑的女兒唱起歌來聲音超可愛，讓不少粉絲都融化，而江宏傑看似心情也恢復不少，一掃昨天上直播前幾分鐘大喊心情緊繃的陰影，當時他坦言因為要在直播中挑戰唱歌，坐立不安，還特別喝蜂蜜水潤喉，自嘲：「有種恐慌症的感覺。」