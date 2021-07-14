民眾行車記錄器拍下疑似苗栗「殺人閃電」。（民眾提供）

閃電沒有發生時，原本遠方天空僅烏雲密佈。（截自民眾提供影片）

疑似遭雷擊劉姓男子所穿球鞋，整個被炸爛。（民眾提供）

苗栗男子疑似遭雷擊不治，球鞋整個炸開

苗栗市1名31歲劉姓男子，昨（13日）傍晚18時許，在經國路後龍溪堤防上慢跑時，疑遭雷擊倒地，當場失去呼吸心跳，送醫院搶救一度恢復生命跡象，但今（14日）凌晨1時仍因傷勢過重不治。有民眾開車路過事發地點附近約300公尺處時，行車紀錄器疑似拍下這道「殺人閃電」，閃電瞬間照亮天空，駕駛還發出「喔」的驚呼聲。

苗栗市昨（13日）傍晚突然烏雲密布，接著傳出連續雷擊巨響聲，下起大雷雨，18時27分左右，消防局苗栗消防分隊接獲民眾報案指稱，經國路苗栗農工對面的後龍溪堤防上，有人疑遭雷擊倒地受傷。

消防隊員趕往現場發現劉男俯臥堤防地面，右小腿脛骨上有一個不規則狀的開放性傷口，右腳步鞋脫落掉在一旁，整隻鞋明顯被炸出大破洞，水泥地面有一處明顯炸裂痕跡，消防人員發現劉男已無呼吸心跳，經緊急送往苗栗醫院急救2小時候，恢復生命跡象，但凌晨1點左右劉男病狀急轉直下，最後宣告不治。

而有民眾提供行車紀錄器影片，疑似拍下「殺人光束」。根據行車記錄影像畫面，該民眾開車行經事發地點附近約300公尺處時，遠方烏雲密佈的天空，突然瞬間被閃電照亮，駕駛還發出「喔」的驚呼聲。