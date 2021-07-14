美國CDC副主任巴特勒（Jay C. Butler）13日表示，接種第3劑疫苗的副作用機率可能更大。

美國衛生官員昨（13）日表示，接種第3劑疫苗的副作用機率可能更大，不過也強調還需要更多數據才能確定追加疫苗是否會提升嚴重副作用的風險。

綜合路透社、美國福斯新聞網（Fox News）、美國《國會山莊報》（The Hill）報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）副主任巴特勒（Jay C. Butler）昨日在記者會上被問及第3劑追加疫苗的安全性問題，他指出在2劑疫苗接種方案中，第2劑疫苗後通常伴隨較高風險的副作用，特別是局部反應及罕見副作用的發生機率更高，顯示施打第3劑疫苗有可能面臨較高的副作用風險。

他說：「我們非常想知道第3劑疫苗是否和更高風險的不良反應有關，特別是一些更嚴重、但是罕見的副作用。」

美國傳染疾病學會（Infectious Diseases Society of America）專家巴維亞（Andrew Pavia）指出，目前美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）已經著手進行第3劑疫苗的必要性及安全性研究。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech公司計畫幾周內向美國監管單位申請接種第3劑追加疫苗的許可，他們的理由是，接種疫苗6個月後可能面臨更大的感染風險，同時更具傳染力的Delta變種病毒正在傳播。

針對輝瑞打算向美國申請追打疫苗授權許可，以及以色列等讓民眾追加第3劑疫苗的作為，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞12日呼籲富裕國家不要追打第3劑，應該捐出多餘疫苗，他重話形容全世界疫苗嚴重分配不均是「貪婪」所造成。

巴特勒表示，目前美國政府尚未決定是否讓民眾追加第3劑疫苗，不過確實也認為年長者及其他重症高風險族群有較大機率需要追打疫苗。

但是他也強調，目前還沒看到證據顯示2020年底、今年初接種疫苗的美國民眾有免疫力下降的問題，他說，民眾接種的疫苗已經足以保護他們對抗Delta病毒。