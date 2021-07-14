全球規模最大新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama cafe，慶祝APP會員人數突破40萬人次，宣布感恩推出為期4週的折扣優惠，包含40元咖啡金週週領，咖啡豆、濾掛咖啡滿額享88折優惠，以及殺飲品40杯8折可寄杯優惠，標榜要讓cama cafe現烘的飽滿香氣，陪伴每一位會員特一天。

cama cafe優惠活動於7/14日至8/10日為期四週，飲品、咖啡豆、濾掛咖啡到大組寄杯，用消費者最熟悉的方式，享受每一杯cama cafe。優惠一：飲品折價券40元，為期四週，每週發送10元飲品折價券4張，想喝什麼就喝什麼，優惠隨享，優惠券亦可輕鬆轉贈。優惠二：飲品4杯88折，單次購買4杯，即享88折優惠，口味可任選，飲品可寄杯。優惠三：咖啡豆4包88折，單次購買4包，即享88折優惠，口味可任選，可寄豆。優惠四：濾掛咖啡40包88折，居家存貨最好選擇，單次購買40包，即享88折優惠，口味可任選，不可寄貨。優惠五：飲品40杯8折：單次購買40杯，即享8折優惠，口味可任選，可寄杯。

cama cafe鼓勵消費者可以下載cama APP加入品牌會員。會員分級為入門註冊的「好咖」、消費滿3000元升級為「玩咖」、再消費滿5000元升級為「大咖」，會員升級享升等禮，包含升等玩咖有中杯精品咖啡兌換券、生日禮100元抵用券；升等大咖有神秘小禮、生日禮300元抵用。消費集點的部分，單筆消費滿50元可累積1點，等同購物可折價1元，點數的有效期限至次年12月31日，全台門市可跨店集點。