46歲女星賈靜雯是演藝圈著名凍齡美女，在老公修杰楷嚴格督促運動之下，身材完全不輸少女，近日她在社群平台分享兩張美照，難得穿細肩帶洋裝秀出豐滿上圍，超噴鼻血的辣照引起驚呼。

賈靜雯樂於在社群平台紀錄生活的點滴，有感於疫情關係長時間待在家，接連兩天PO出之前的工作美照，昨（13日）曝光一組身穿細肩帶低胸長洋裝的照片，表示：「夏天就是要涼涼的～也要有態度的涼，想念工作，工作也想念我。」畫面中，她頂著黑色俏麗及肩髮，穿著杏色低胸細肩帶拼貼白底黑黃飄逸長裙，一張站在樓梯間凝視遠方，挺出豐滿美胸，另一張坐在樓梯托腮擺出嫵媚神情，因為姿勢關係突顯深邃事業線和飽滿雙峰，讓大批網友吃足冰淇淋，留言直呼：「超辣媽，楷哥有幸福，支持天然美女」、「永遠的女神」、「好瘦好美」。

就連演藝圈好友都浮出水面留言狂誇，像是方志友：「太辣了太辣了吧」、楊銘威：「矮油」、陶晶瑩：「身材好好喔」、黃小柔：「真的瘦慘了，超級美麗」、王淨：「真的好辣」意外狂刷一片藍勾勾，見證賈靜雯在圈內的好人緣。

12日曝光的照片則是走幹練氣質路線，賈靜雯梳著整齊的黑髮，化著優雅妝容、搭配珍珠耳環，身穿杏色拼貼白長袖上衣和黑色包臀及膝裙，腳踩尖頭超細跟鞋，坐在戶外的木頭桌椅展現優雅氛圍，再度美出新高度。