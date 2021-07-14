行政院開放「疫苗接種預約平台」給民眾進行登記、施打疫苗，吸引民眾踴躍使用，但卻被發現該平台是「委託某外部機構建置」，對此，立委高虹安就向行政院提出相關成本規劃的內容申請，卻被已讀不回整整3周，引發討論，網友紛紛砲轟民進黨政府以及政委唐鳳的「公開透明」根本就是假的。

高虹安昨(13)日在臉書指出，她注意到該平台網站上標註「委託某外部機構建置」，於是對衛福部提出「疫苗接種預約平台規劃及相關預算」，但索資至今已經第3周，期間團隊同仁時時追蹤該平台相關資訊回覆的進度，但每次所得到的回應是「內部簽核還未過」，遲遲不願回覆提供；簽核未通過但網站、系統卻早已上路，這種說法讓人難以接受，更讓人無法理解行政院的辦事態度。

這的議題引發網友在PTT論壇上的討論，有人發文指出，民進黨政府、唐鳳過去曾說，要建立一個開放政府、資訊透明，如今卻連立委都沒辦法查到行政院到底在搞甚麼東西，這整件事讓人心寒，「看來裡面的水真的很深！」

該文章引起其他網友的討論，在底下留言指出「這個政府在疫情期間哪件事情水不深？買國外疫苗也貴、國產更貴」、「公開透明都是屁」、「金流不明處，換黨執政後就該查查」、「當民進黨政府的官員真好，什麼都可以不清不楚或沒紀錄」、「我覺得很奇怪，為什麼不把國產疫苗納入選項之中？民進黨是怕登記人數太難看嗎？」