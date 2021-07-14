據中共中央紀委國家監委消息，原國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委審查和監察調查。官方並未說明徐鳴受查所犯何事。徐鳴曾長期跟隨已落馬的前重慶市委書記薄熙來，是薄在重慶時的秘書。

據公開資料，1958年出生的徐鳴，在1987年自部隊退役後進入國家計委工作，2003年9月起調往商務部，當年2月，薄熙來自遼寧省長任上調任商務部長。在薄熙來2007年11月調任重慶市委書記後，徐鳴也隨後調往重慶，先後任副秘書長、政研室主任，2010年10月進入重慶市委常委會，成為副部級高官。同時亦是薄熙來治渝4年來，唯一新晉重慶市委常委。

在2012年王立軍「擅自」進入美國駐成都領館事件後，薄熙來被免職受查，徐鳴仕途亦受影響，同年6月，不再擔任重慶市委常委，只擔任兩江新區管委會主任一職；2013年3月調任國家糧食局副局長，仍保留副部長級待遇，至2018年3月退休。