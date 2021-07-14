香港《大公報》報導，去年因疫情停辦的香港書展今天開幕。為鼓勵香港市民接種疫苗，書展特別為已接種人士提供優惠，大會送出35000個免費入場名額（頭兩天每天10000個），市民需出示已打針證明，不少書商也提供打針送書優惠，三聯、商務等攤位只要出示打針證明，結帳時滿100港元便有贈書。書商希望生意可回復至2018年的榮景。

香港書展去年受疫情影響而未能舉行，延到今天起一連七天在灣仔會議展覽中心舉行。今年有763個參展商，較稍早前公布的740個要多，與去年738個相比，增加了3.1％，會場面積亦增加了5.2％。參展商以本地公司為主，但也有海外參展商，其中大陸有13家。

香港經歷了差不多2年的疫情煎熬，今年參展書籍以香港休閒好去處、如何保持心靈健康、香港本土情懷，以及實用性如人文科學與財經類教賺錢的書籍為主。

展場中有一本講述香港百年歷史的書籍，圖文並茂，並用上「地道」港人如住公屋、日見夜見的招牌做賣點，重溫香港的人情味故事；亦有解構中美貿易戰下如何賺大錢的攻略分析等，書籍種類豐富。

為鼓勵市民接種疫苗，大會特別為已接種疫苗人士提供入場優惠；凡接種最少一劑新冠疫苗人士，中午12時前入場，入場時出示包括儲存「智方便」、「醫健通」或「安心出行」等手機APP的電子接種證明或紙本接種證明，即可在特別通道免費入場；頭兩天名額每日10000個，之後五天每日名額3000個，以先到先得形式派發。

今年是《香港國安法》實施後的首次書展，香港貿發局副總裁周啟良表示，所有書籍均要符合香港法律。他說貿發局不會事先進行審查，也沒有能力進行審查，但相信參展書商知道底線，也會自行作出調整。