銅箔基板(CCL)廠積極擴產，帶旺CCL高階含浸設備廠—亞泰金屬(6727)營運，亞泰金屬不僅5月及6月連兩個月營收創下歷史新高，目前訂單能見度已達2022年下半年，在業績看俏下，今天盤中股價再度亮燈漲停，創下掛牌新高。

亞泰金屬為CCL高階含浸設備廠，市占率達70%，5G、電動車等新興終端應用多元化加速CCL材料升級，對製程設備要求也大幅提升，受惠於台灣及大陸CCL廠商積極擴產搶商機，亞泰金屬業績大躍進。

由於部份客戶提前於6月完成設備驗收，亞泰金屬6月合併營收為2.2億元，月增8.91%，年成長150.29%，連兩個月創下單月歷史新高，累計上半年合併營收6.85億元，年成長44.73%，亦為歷年同期新高。

設備來看，亞泰金屬上半年營收以CCL高階含浸設備為主，下半年將有新設備加入認列營收，包括IC載板專用不鏽鋼含浸設備、玻纖布退漿設備以及複合材料雙鋼帶連續式壓合生產設備等，其中以IC載板專用不鏽鋼含浸設備認列營收進度最快，在IC載板全球需求量增溫的情況下，未來商機相當可期。

亞泰金屬表示，目前訂單能見度已達2022年下半年，未來營運可望保持成長趨勢，公司也啟動擴產，預估新廠產能開出後，將可望挹注整體產能30%以上。