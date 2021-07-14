1.台積電(2330)：昨三大法人聯手擴大買超29434張、外資看好Q3營收季增2成，晨盤續漲至615元為明日法說暖場。
2.南亞科(2408)：昨三大法人聯手轉買超計2517張，推升今早股價續漲近2%，收復5日線、挑戰月線。
3.鈊象(3293)：6月每股稅前創同期高，H1大賺近四4個股本，帶動盤初股價漲逾2%，收復5日線。
4.正崴(2392)：今年營收拚雙位數成長，外資買盤回籠，多方一舉突破整理區間，大漲7%。
5.鉅祥(2476)：車用影像系統進入收割期，外資13日買超1355張，5日線有守，早盤反攻2%。
6.欣興(3037)：6月營收續創新高，看好下半年傳統旺季表現，外資、投信齊買，回檔幅度有限，站回140元。
7.陽明(2609)：資金出走失守月線並翻落170元之下，跌幅約5%，成交額居第一。
8.長榮(2603)：投信拚命賣，多方退守大跌逾8%，上演150元保衛戰。
9.光洋科(1785)：營運觸角伸向生醫、新能源，量價齊揚突破50元高壓區，勁揚半根漲停板。
10.艾笛森(3591)：近日獲買盤點火，股價連日攀揚，晨盤火速鎖漲停，闖6年新高。
11.大立光(3008)：Q2毛利表現不如預期，Q3旺季效應相對保守，近日股價弱勢，早盤吸引買盤承接止跌反彈1.6%，重返3000元。
12.欣銓(3264)：6月、Q2營收齊登高，H2營運看俏，獲三大法人聯手買超相挺，連兩日亮燈觸頂，續寫逾10年高價。
13.京元電子(2449)：資本支出上修逾七成，盤初放量彈漲3.5%，衝上2個月高。
14.廷鑫(2358)：6月EPS勝去年全年，激勵早盤跳空漲停。
15.聚積(3527)：前進mini-LED背光市場，早盤漲約5%，創波段新高。
16.新唐(4919)：H1營收年增翻2倍，創同期新高，早盤一度挾量漲逾2%，改寫前高。
17.創惟(6104)：通吃蘋果、非蘋大單，旺到年底，昨本土法人大舉買超，激勵今早股價跳空漲停鎖死。(編輯整理：李慧蘭)
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