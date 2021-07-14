晨暉（1271）13日股東常會，順利通過每股配發現金股利2.79元，並補選謝震武任律師擔任獨董。該公司已訂定7月28日為除息交易日，8月18日發放現金股利。

晨暉指出，新冠疫情使得民眾的健康防護意識提升，近一步推動對於保健食品需求，帶動出貨量持續成長，尤其與民視合作銷售的「娘家大紅麴」，由於產品的獨特性及顯著功效深受消費者好評，回購率良好及市場占有率維持第一，推升2020年度合併營收創年度新高達3.14億元，全年毛利率達66％，稅後淨利1.26億元，每股純益4.02元。

為落實公司治理和提升股東權益，公司股東會決議通過每股配發現金股利2.3986962元，加計資本公積配發現金每股0.3997827元，總計每股配發現金股利2.7984789元。

晨暉表示，站穩國內龍頭地位後，今年目標將著重在海外市場，NTU101益生菌產品在歐洲部分，已與義大利百年保健食品大廠簽約合作，由其代理經銷歐盟地區；中國大陸方面，除紅麴產品正在申請中國保健食品認證中，並已陸續接獲試產訂單；另外，已於馬來西亞、埃及等地簽訂經銷合作合約，且陸續申請當地保健食品認證中。國外銷售部分相信待銷售前期整備工作完成後，會有可期的業績表現。