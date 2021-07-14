同島一命只是說說？新冠疫情全球肆虐，衝擊各院醫療量能，衛福部去年4月宣布給予第一線醫護防疫津貼，但部立基隆醫院多名急診科醫師控訴，院方因經營不善，在中央津貼撥補後，醫師月薪突被大砍15％，甚至要基層自掏腰包設立戶外看診區，眾人氣得正醞釀集體離職，但院方澄清絕無此事。

有醫師日前怒批，醫護為醫院與病人竭盡全力，沒有任何獎勵也就算了，還在醫護薪資上動手腳，變相拿走衛福部給予的津貼，也說薪水大砍15％非同小可，意即每月將減少超過5萬元收入，且還不是暫時性的扣薪，讓不少醫護感到心寒，四處申訴卻無下文。

有醫師透露，部基病患因醫療器材老舊、內外科收治病人少，財務狀況著實吃緊，即使有領中央補助仍相當緊繃，也要自籌願員工退休金，推測是因種種財務問題，才將歪腦筋動到醫師薪水上頭。

對此，衛福部立基隆醫院副院長羅景全解釋，醫師薪水分為本薪與獎勵金，疫情期間會有額外津貼，構成薪水的第3個部分。他坦言，疫情發生將近2年時間，醫院營收一直受到影響，因此醫師的獎勵金會有所減少，但在醫生薪水和政府防疫津貼絕無虧待。

羅表示，疫情期間每位醫護壓力都很大，基層醫生更是辛苦，院方日後會給予關懷和加強溝通也強調疫情以來並未出現離職潮，人力很穩定。至於停車場因疫情搭帳棚設置戶外篩檢站，他則說，相關經費都是靠政府補助與民間善心人士支援，目前設施和防疫物資都很充足。