美國海軍部長提名人德爾托羅(Carlos Del Toro)，13日出席參議院軍事委員會的任命聽證會時，允諾將在未來30年為海軍增添新艦艇，全力完成355大艦隊的目標。他強調，美軍焦點已由中東轉至印度太平洋，海軍需要更優勢的海上戰略與更多資源，才能夠嚇阻中國大陸的擴張。不過，多名共和黨議員質疑拜登提出的國防預算，是否足支持海軍完成355艦隊的目標。

德爾托羅表示，自己完全支持2018財年《國防授權法案》。依據該法，海軍須完成355艦隊的目標。目前海軍擁有297艘戰鬥部隊艦，包括後勤與支援船隻。

他補充道，隨著美軍任務焦點由過去20年來的中東地區地面衝突轉移至太平洋區域，海上部隊的成長有其必要性。考量到嚇阻大陸，美海軍需要「更優勢的海上戰略，海軍陸戰隊也需要更多的資源」。若任命獲得確認，德爾托羅表示將向防長奧斯汀提議，在2023財年國防預算中為海軍編列更多的資源。

雖然部分共和黨議員質疑，拜登政府的國防預算規模與優先性，恐讓海軍無法達成355艦隊的雄心，卻無法澆熄他對海軍艦隊實力提升的渴望。他強調做為華府的首要挑戰，北京入侵南海已構成持續的海上威脅。「大陸軍費不斷地擴張，結合自身經濟的成長與在全球各地的冒險行動，美方勢不能再將海上優勢視作理所當然。要維持美軍能進入爭議水域，就需要更強大的能力與艦隊數量」

共和黨籍聯邦參議員韋克爾（Roger Wicker）肯定候選人對於北京威脅的評估；但卻也質疑拜登提出的國防預算，是否能夠讓其解決此一威脅。他引述美國海軍軍令部部長吉爾迪上將（Michael Gilday）6月在眾議院軍事委員會上的證詞，2022財年編列的預算僅夠讓海軍擁有300艘艦艇。不過，韋克爾也開出支票，表示兩黨議員都很樂意協助海軍取得足夠資源，以反制、嚇阻中國大陸。

根據2022財年預算，海軍將取得2117億美元；相較於2021財年的2070億美元，成長47億美元。預算案要求海軍將艦隊轉換為以新船艦為主軸，並加速退役老舊艦艇以釋放出更多資源。

共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）則質疑，拜登預算過於強調研發，反而排擠到採購新艦。對此，德爾托羅解釋，儘管自己沒有參與編列預算，但海軍投資未來科技研發以因應明日戰爭也相當重要。

他強調，「我們不能打上一場戰爭，我們必須著眼於明日之戰。這包括網路安全、太空與其他挑戰」。隨後在回答密蘇里州參議員霍利時，德爾托羅也表示「海軍需要投資飛彈科技、極音速、網路安全與其他先進計算能力」。

2020年9月，前防長艾斯培在其任期尾聲提出野心勃勃的「355艦隊計畫」。計畫中除讓海軍擁有至少355艘艦艇外，還包括翻修造船廠以維持造艦與維修能量。此外，為因應大陸遠程「航艦殺手」飛彈的威脅，艾斯培也呼籲分散式艦隊的概念，並以發展新型巡防艦為海軍艦隊重點。

然而，由於當時艾斯培與川普的關係陷入低盪，加上任期進入尾聲，使其無法貫徹理想。另一方面，軍費的大幅激增也讓兩黨議員不願支持其計畫。