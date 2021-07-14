僑委會自103學年度起擴大辦理產學合作僑生專班，經過3年技高、4年科大學習與訓練後，今年計有龍華科大等4所學校、123名首屆畢業生順利完成7年學業，7月16日將舉辦科大線上聯合畢業典禮。

產攜僑生專班招收馬來西亞、越南、柬埔寨、印尼、泰國、緬甸及菲律賓學生，來台就讀人數逐年增長，103學年度僅有2所學校開辦，就讀人數281人，108年已達2115人，109年增至17校開辦，雖因疫情就讀人數仍達1726人，目前累計入學人數7974人，110年國際疫情持續嚴峻報名人數仍逆勢成長至2480人，創下歷年新高。

僑生畢業後，可透過「評點配額制」留台工作，僑委會與其他部會溝通放寬名額，從每年2500名增加到3500名，為更多僑生爭取留台發展機會。此外透過成立「全球僑台商人才平台」及建置「全球僑台商產學合作方案」，結合產、官、學、研各領域力量，協助畢業生求職、僑台商求才媒合，並鏈結各大學校院國際產學聯盟，提供僑台商跨域諮詢服務，實現企業、僑生及政府多贏局面。

產學攜手合作僑生專班第一屆科大聯合畢業典禮7月16日將採線上方式舉行，讓身在海外的僑生家長及親朋好友也能透過網路參與，共同見證其子弟在台7年豐碩的學習成果。