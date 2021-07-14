台灣於1960至1990年代期間，與韓國、新加坡、香港被譽為「亞洲四小龍」。國民黨立委鄭麗文表示，如今「亞洲四小龍」只剩台灣在懷念，因為韓國已不屑與台灣並列，早已晉升與歐美日同等級之國家。而台灣自從2004年國民生產毛額被韓國超車後，差距持續擴大，關鍵就在台灣陷入政黨鬥爭的漩渦中，不斷原地踏步、內耗當年累積的老本，不論是誰執政都應以民生為優先。

鄭麗文13日在臉書發文指出，在「四小龍」時期，台灣早已從農業社會轉型、家庭代工起家，逐漸進程至重工業化國家，由政府高效率落實計畫性自由經濟，階段性全力培養民間企業，並率先訂頒「人口政策綱領」，有效推動家庭計畫、降低人口增加率，在人力培訓方面培養各階段的人力需求，經濟發展人才充裕。

反觀韓國，等到1971年總統朴正熙上任以後，才獲得比較好的經濟發展。因為韓戰的破壞導致韓國長久以來民不聊生、政局動盪不安，朴借鏡台灣經驗致力改革。韓國起初仍受限於要顧及建立有效政府、經濟發展、福利普及和各派團體較勁，時程上及力道上輸給台灣許多，但仍不惜運用美援、大量舉債、行政體系大換新血，為這個地理環境惡劣的小國，打造出口擴張的工業化條件；短短40年，就完成歐美花了5個半世紀才發展完的產業轉型與工業化進程。

鄭麗文強調，創造台韓經濟奇蹟的共通點都是「穩定政局，傾全國之力投入發展生產」，且「任用受過英美教育的高知識份子設定務實的經濟發展政策」，爾後逐漸在資訊電子業、半導體產業以及工具機等產業中，佔據全球供應鏈與生產總額的一席之地。然而1990年以後，台灣經濟不論是經濟成長率、出口金額，及出口增加率都是每況愈下，在四小龍敬陪末座；2004年國民生產毛額被韓國超車後，差距更是持續擴大。如今，韓國早已不屑與我們為「龍」，早已晉升與歐美日同等級之國家，台灣則陷入政黨惡鬥漩渦，不斷內耗當年累績的老本。