炎炎夏季正是品嘗芒果風味的佳機，中國醫藥大學新竹附設醫院2名營養師，敘述吃芒果的好處。（莊旻靜攝）

芒果不只可以單吃，也能入菜，繽紛芒果佐香柳、芒果香鬆增添餐桌風味，中國醫藥大學新竹附設醫院近期將芒果料理放入循環菜單。（莊旻靜攝）

正值芒果豐收的季節，不少人憂心芒果「好毒」、過敏不敢吃、太甜會發福而敬而遠之，中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠、黎姵吟表示，吃芒果有幫助排便、美膚、護眼、抗癌、高鉀緩血壓等優點，不僅當水果還可以入菜，適量攝取有好處。

黎姵吟表示，芒果具有營養價值，其一是排便順暢，芒果含有芒果苷，可幫助胃腸蠕動，並具有水溶性、非水溶性膳食纖維及水份。第二則是美膚、護眼又抗癌，因芒果具有豐富的β-胡蘿蔔素，可轉換成維生素A，維持夜間視覺，並促進上皮組織的生長及修補的能力，又有維生素 C、E 及多酚類化合物，具抗氧化功效。芒果的鉀離子含量高，有助於維持神經健康、心跳規律正常，並幫助肌肉正常收縮，避免血壓升高、預防中風。

黃琳惠提醒，少部分民眾對芒果及相關製品過敏，法規也規定若食品含有芒果，須在包裝標示，有些人食用芒果會出現紅腫癢的狀況，是因為芒果枝葉截切後會分泌含有「間苯二酚類」的乳白色樹汁，果皮也帶有「漆酚」，進而誘發過敏，吃芒果前，以削皮取代手撥，或多削去一些表層果肉，或戴手套，避免直接接觸果皮，即可減少過敏發生機率。

另外，也有長輩告誡孕婦，芒果具有毒性，吃了會使胎兒過敏，黃琳惠也說，過敏與基因有關，若父母對芒果過敏，小孩過敏的機率也會提高，即使在懷孕期間不吃芒果，也難避免孩子的過敏體質。若媽媽本身對芒果過敏，懷孕期間也應避免食用，以免發生不適症狀。

黎姵吟指出，中醫大新竹附院近期也在循環菜單中，以芒果入菜，主廚何正文教民眾做芒果料理，包含繽紛芒果佐雞柳、芒果香鬆、芒果優酪等。繽紛芒果佐雞柳以半顆芒果、半顆甜椒搭配雞柳，以鹽及胡椒粉調味，甜椒和雞柳川燙後，再起油鍋爆香薑末，再將所有食材、調味料拌勻。

芒果香鬆則以半顆芒果、美生菜數片、荸薺丁少許、雞腿丁少許、甜椒丁少許、小黃瓜丁少許、芹菜末少許，鹽、雞粉、胡椒粉及糖少許。將除了芒果、美生菜以外的材料川燙，接續起油鍋爆香蒜末及薑末，將所有食材下鍋拌勻後，再舀至美生菜享用。

芒果優酪則以芒果半顆、優酪乳150cc及少許冰塊，放入調理機打成冰沙即可享用。