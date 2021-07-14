搶攻節慶送禮與伴手禮商機，並讓防疫期間「居家自煮」的人可以吃出更多好味道，台北國賓大飯店菜將粵菜廳的「干貝XO醬」與川菜廳全新推出三款辣度的「川味麻辣醬」集合推出「國賓御醬厚禮」，提供美食愛好者送禮或居家自食選擇。

XO醬是源自香港的高級調味料，隨著民間料理使用越廣泛，也成為許多人家中的必備畫龍點睛調味品。台北國賓大飯店粵菜廳由行政總主廚林建龍領軍，經過多次調配改良，推出人氣暢銷商品「干貝XO醬」。主廚選用甜度較高的日本干貝與金華火腿、蝦米、鹹魚、扁魚及朝天椒等辛香料，用小火慢炒製作而成，完美呈現港式手作風味。干貝XO醬入口後新鮮海味滿溢口中，口感微辣且香氣十足，鮮而不腥的美味廣受大家歡迎及喜愛，只需添加小小一匙，就可以為普通的料理增添層次感與鮮度。

中國八大菜系中的川菜向來取材廣泛且調味多變，口味清鮮醇濃並重，以善用麻辣著稱。川菜以味見長，經常以味多、味廣、味厚、味濃著稱，融合了中國東南西北各方的特點，向來有「一菜一格，百菜百味」的美譽。用餐時間總是熙來攘往的國賓川菜廳，長年累月接待了來自不同職場的百百種貴賓，國賓川菜用「三香三椒三料，七滋八味九雜」面面俱到地滿足了所有饕客味蕾，而思慮周全的主廚，也希望顧客在家偶爾想起川菜滋味時，能一嘗麻辣香氣的千滋百味，因此推出匯集各種滋味的「川味麻辣醬」，並決定與粵菜廳的干貝XO醬一起包裝成禮盒，以滿足饕客的一百種味蕾。

近年來，無辣不歡的餐飲型式影響了許多台灣人的餐飲習慣，小吃攤桌上總擺上各種辣椒醬供客人取用，而許多人在家吃飯也總習慣從冰箱拿出辣椒醬搭配餐點。今年國賓川菜廳所推出的「川味麻辣醬」，以24種獨家香料秘方，搭配3種天然辣椒研製而成，堅持以費時費工的傳統古法製作，以天然精釀發酵而成，因此口感辣而不燥，味道醇厚悠長。為體貼各種吃辣的族群，國賓特別研發三款辣度，包括微辣、中辣、大辣，三款辣度皆辛而不膩且香辣帶勁，顧客在家也可依自身喜好，挑選出自己喜愛的辣度。醬料本身皆使用純天然原物料調製而成，素食者亦可食用。

台北國賓大飯店「國賓御醬厚禮」兩款醬料既可當沾醬也可拿來拌飯、拌麵甚至是入菜調味，即使是簡單的烹調，也能大幅提升料理的鮮美，是居家常備醬料的絕佳選擇。除了在醬料的味道上下足苦心，這次的禮盒在包裝上也特別選用抽屜式包裝，使醬料更方便拿取，同時也兼具美觀，讓顧客送禮盡顯尊榮。「國賓御醬厚禮」售價為1680元，即日起開放預購，大宗訂購另有折扣。