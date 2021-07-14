美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天再次警告需提防俄羅斯駭客時表示，美國將尋求全球規範，避免人工智慧（AI）遭到濫用。

布林肯在一場新興科技研討會上警告，以中國為首，有愈來愈多極權國家利用網路以及新科技箝制異議人士，施加更大控制。

布林肯表示：「所以這個世界正處於臨界點，我們要不就是放棄對網路的願景，要不就是加強對抗，而我們會加強對抗。」

布林肯是在越來越多人擔心駭客勒贖，例如先前美國主要燃油管線遭攻擊關閉等事件之際，發表上述警告。美國官員表示，這類攻擊許多來自俄羅斯，但不清楚俄國政府牽涉的程度。

美國總統拜登表示，9日他已在電話中警告俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）美國會採取行動，布林肯今天重申這個訊息。

布林肯說：「我們的訊息很清楚：窩藏網路罪犯的國家有責任採取行動，不然我們就會有所行動。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100714