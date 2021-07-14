紛擾28年的拉法葉艦採購弊案，檢方聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得，法官裁准3億多美元確定，另有6億美元求償部分，高院更一審依准本金加利息共5億2074萬8645美元，但其中本金4億8719萬多元要從2017年另外計算利息，金額逾5.2億元。

這筆高額的沒收聲請案，主要是因計算利息部分產生金額差異，更一審裁准本金加利息5億2074萬8645美元，但本金中4億8719萬2808美元部分，要從2017年1月1人到執行完畢日止，按LIBOR公告各該年度之美元定期存款平均值利率估算之孳息，再計算總金額。

檢方指控，已故法國軍火商在台代表汪傳浦，與時任海軍上校的郭 力恆合作，推銷國軍採購法國拉法葉艦，法方浮報價格，讓汪與郭均 分回扣；郭遭依收取回扣罪判刑15年，併科罰金2億元，已服刑期滿出獄。

案發後，汪滯留海外遭北院通緝，2015年死亡後，北院判決公訴不受理；2016年7月1日沒收制度施行後，檢方聲請沒收汪在瑞士的帳戶款項，2017年北院裁准沒收汪家9億多美元。

隔年，高院裁定沒收本金及孳息共9億5332萬多美元，2019年最高法院裁定，就檢方聲請沒收的本金3億1253萬9913美元部分駁回抗告確定；另本金1億7465萬2895美元及孳息，共近6億美元部分，發回高院更裁。