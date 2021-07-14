鴻海(2317)宣布，將參與鋰金屬高能量密度電池開發製造商SES私募股權投資已上市公司股份（PIPE）增資案，透過核心技術及資金股權合作發展次世代電池。集團表示，此投資符合布局電動車關鍵技術策略，進一步投資訊息將待相關程序確定後依規定公布。

鴻海表示，目前與SES簽訂共同開發協議的車廠，包括通用、本田、現代、BMW、上汽等。鴻海透過核心技術及資金股權投資合作，將與SES在次世代電池合作，共同開發高能量密度的車用電池，有機會與一線車廠同步推出長里程數的電動車。

成立於2012年的SES前身為SolidEnergy Systems，為自美國麻省理工學院獨立的綜合性鋰電池開發商，總部設在新加坡、以美國波士頓主要營運據點，在美國及中國大陸經營電池原型生產廠，並在波士頓、上海和首爾開展業務。

SES在材料、電芯、模組、基於人工智慧（AI）學習的電池安全演算法和電池回收再利用方面擁有強大實力，透過成熟高效的鋰離子電池成產工藝，為混合鋰金屬電池提供卓越的能量密度，將為下一代長續航、經濟型新能源汽車提供能源保障。

SES於波士頓時間13日宣布，已與艾芬豪資本收購公司（IVAN）達成最終合併協議，合併後公司將以SES名義營運、並在紐約證交所上市，成為全球首家擁有高能量密度的鋰金屬技術、具顯著成本效益和大規模生產能力的混合鋰金屬電池上市公司。

SES指出，此次交易獲得多家戰略投資者及全球汽車製造商支持，包括已參與A-Sample汽車鋰金屬電池聯合開發的美國通用汽車（GM）、韓國起亞及現代汽車，鴻海、韓國樂金科技創投（LG Technology Ventures）、吉利控股集團、上汽集團等亦參與PIPE增資案。

SES預期，合併後的公司股權價值約36億美元（包括3億美元的或有對價），若艾芬豪公眾股東沒有贖回，將募集高達4.76億美元資金，其中2億美元來自投資者以每股10美元參與PIPE增資案，為公司未來發展及2025年產品商品化提供支援。