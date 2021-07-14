莫德納疫苗2日開打，桃園市蘆竹區原本只有南崁高中接種站，爾後因人數眾多、腹地廣大，在大竹地區增加了大竹國中接種站，起初遭民怨巷口窄出入不便，但在警方及校方的協調下將出入口改成大門及後門，徹底人車分流，也讓交通秩序更加完善，民眾大讚動線順暢。

桃園市蘆竹區共16萬人口，但原先只有南崁高中接種站，若需負擔全區的長者施打疫苗已過於負荷，因此大竹地區增設大竹國中接種站，大竹國中巷口的大竹路國中巷過於狹窄，且出入口僅有一個，讓施打疫苗的民眾不滿，甚至建議桃園市政府應另闢他處。

大竹國中校長曾榮郎表示，大竹國中接種站開打首日遭民怨後，校方及警方立即討論調整出入口，改成前門及後門都可進入，前門只提供車子及身心障礙人士進出，後門則讓一般民眾使用，如此一來動線改善幅度大，也讓前門的巷子不再過度壅塞。

曾榮郎提到，校方不僅在動線上做調整，人力上也有分組，起初尋求老師幫忙時是以邀約的態度，並非強制性，因此就算整個暑假都需奉獻給醫療接種站也感到相當樂意，他直言校方共有27人協助接種站，服務沒有結束的一天，一直做到疫苗打完的為止。

曾榮郎也笑說，接種站遇到不少趣事，有失智症的長輩三度到場詢問自己是否有打疫苗，返家拿接種卡時才發現該老伯已經接種過了，也有先前打AZ的民眾在現場大鬧要打第二劑莫德納，服務人員說服許久才緩解危機，同時也有體恤校方及醫療團隊的熱心民眾捐贈飲料等物資，對此曾榮郎也感到相當暖心。