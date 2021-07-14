三級警戒4度延長，全國關注7月26日能否解封，指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎今早表示，解封標準需和各部會討論，但因為新冠肺炎潛伏期長、無症狀感染者多，造成防疫上諸多困擾，除非感染源不明個案減少或清零，才可以稍微放鬆。

李秉穎今（14）日接受周玉蔻主持的《新聞放鞭炮》分析，7月26日是否降級要看各部會討論結果，目前沒有很明確答案，每一個人的意見都不太一樣，他認為不明傳染源的個案減少至某個程度，社區才可以比較放鬆，當然也不必再維持三級警戒。

至於要減少至何種程度？李秉穎指出，若每個禮拜少於10例，也是很令人擔心，因為一個禮拜10例不明傳染源，說不定有超強傳播者在其中，一傳多人便會造成社區很大的負擔，雖然討論解封時會以這樣的狀況作為前提，但目前解除三級警戒並沒有很客觀的標準。

李秉穎說，若社區清零當然可以解除警戒，問題是月底前能不能清零，必須要很努力，從上月至今的疫情區間數據看來，下降速度其實很緩慢，來自於2個原因，第一為潛伏期很長，一般的呼吸道感染是1至7天，但新冠肺炎是1至14天；第二則是不顯性感染多，不顯性感染及無症狀感染者皆找不到傳染源，即會造成防疫上困擾。

李秉穎以2003年爆發的SARS為例，SARS幾乎沒有無症狀感染者，因此很容易控制，一有症狀可立即匡列，但新冠肺炎無症狀感染者難以察覺，甚至四處趴趴走，社區無法完全清零，導致處理的時間就會比較久，「這也是新冠病毒可惡的地方」。

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