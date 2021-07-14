雲林縣警察局統計今年5月1日迄7月11日止，轄區死亡交通事故計發生24件、25人死亡，與去年同期發生17件、17人死亡相較，增加7件8死。警方研判原因可能是疫情三級警戒以來，車流變少，駕駛人一時疏忽致超速而不自覺。

雲林縣警局指出，24件死亡交通事故中，肇事時間以中午12點至下午14點發生5件5死最多；以肇事地點分析，省道發生6件7死最多；肇事原因方面，以未注意車前狀況，7件8死最多；高齡者肇事共4件4死。

雲林縣警局說，自5月COVID-19疫情爆發以來，路上人、車潮均顯著減少，死亡交通事故卻激增，原因可能是三級警戒以來，道路上車流變少，駕駛人一時疏忽，超速而不自覺；另外，雲林縣老年人口多，高齡者可能因為視、聽覺及反應能力較低、欠缺良好交通安全觀念，事故率偏高。

縣警局表示，等疫情趨緩後，將把高齡者列為交安宣導重點對象，深入社區活動中心、長青食堂、老人會等經常聚會地點，發放隨身警示燈、反光貼紙，提醒本縣年長者務必遵守交通安全規則，並穿著鮮色衣物，以維護自身安全。

為遏止事故發生，縣警局也要求分局加強轄內主要道路，例如台61線、台78線快速道路，以及省、縣、鄉道的巡邏勤務，夜間巡邏一律開啟警示燈，並於易肇事路段放置爆閃燈，增加見警率及各類警示設施。