受到太平洋高壓影響，全台高溫炎熱，連帶用電量預估再創新高，14日預估最高用電量3850.0萬瓩，預估用電量再度逼近歷史紀錄。

氣象局預估，14日中午前後台東縣地區，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、宜蘭縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號。

台電預估，14日預估最高用電3850.0萬瓩，尖峰使用率92%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4173.2萬瓩，預估尖峰備轉容量390.7萬瓩，備轉容量率為8.39%，供電燈號亮出供電吃緊，系統供電餘裕緊澀的黃燈。

回顧13日用電狀況，最高用電量出現在下午2點59分，尖峰用電達到3859.9萬瓩，創下用電史上最高紀錄，實際備轉容量為287.2萬瓩，備轉容量率為7.44%，亮出供電吃緊的黃燈，這也是連續兩天亮出黃燈。

面對今夏用電可能繼續創高峰，台電表示，歲修、大修機組已陸續歸隊，民營新增電源、再生能源也持續併網加入供電行列，以及持續推動需量反應等輔助服務，台電將致力確保供電穩定。