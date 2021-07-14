中國外交部網站14日消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間13日在杜桑貝同塔吉克外長穆赫里丁共同會見記者時表示，中塔兩國達成四項共識：全面建設發展共同體；攜手打造安全共同體；共同構築健康共同體；推動構建人類命運共同體。

王毅指出，他與同穆赫里丁外長舉行了富有成果的會談，就新形勢下推進中塔各領域合作深入交換意見，達成廣泛共識。

一是全面建設發展共同體。以高品質共建「一帶一路」為主線，加快推進重點合作專案，在塔建設中亞地區首家魯班工坊，為塔培養高素質人才，幫助塔方提升可持續發展能力。

二是攜手打造安全共同體。當務之急是協調應對阿富汗局勢演變，穩定塔阿邊境，打擊恐怖主義，防範域外勢力在中亞興風作浪。

三是共同構築健康共同體。關鍵是團結抗擊新冠疫情。中方將繼續向塔方提供疫苗支持，幫助塔建設傳統醫學中心，完善醫療衛生體系建設。共同反對疫情及溯源問題政治化，反對「疫苗民族主義」，反對製造「免疫鴻溝」。

四是推動構建人類命運共同體。加強國際和地區事務協調，堅定維護以聯合國為核心的國際秩序，捍衛多邊主義，反對干涉他國內政，反對單邊主義和霸淩行徑。