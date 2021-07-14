快艇今天宣布當家球星里歐納德的右膝前十字韌帶動刀治療，目前沒有回歸時間表。外界認為里歐納德的這個傷勢最少也要休養6個月，最長得1年，意味著里歐納德新賽季恐怕要報銷了。

NBA記者Eric Pincus表示，按照以往里歐納德的這種傷勢手術恢復狀態，最快6個月重返賽場，那麼也要等到明年1月球季中；最合理是9個月，那也要季末了；如果要完全康復，必須休養1年，也就是新球季看不到他的身影。

肌腱斷裂、韌帶撕裂傷都是運動員最難復原的傷勢，一旦處理不好有可能整個職業生涯直接報廢，因此所有運動員都要非常小心面對，NBA過往最有名的例子就是「飆風玫瑰」羅斯、「表弟」考辛斯以及目前在美國夢幻隊的一哥杜蘭特。

杜蘭特在2018年總決賽肌腱受傷，無法幫助勇士奪冠，球季結束後離開金州投奔布魯克林，休息一個賽季後2019年底復出，如今仍活躍於NBA，並且還要率領夢幻隊遠征日本參加東京奧運，這要歸功於籃網不急著要他復出，有了充足時間復原，杜蘭特才得以延續職業生涯。

里歐納德受傷倒下，傷害最嚴重的就是快艇，連續兩季讓外界失望的洛杉磯雙雄之一，現在就得重新布署，以保羅喬治為軸心進行補強，否則新賽季即便能夠闖進季後賽也不足以擠進奪冠行列。