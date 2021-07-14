行政院自5月宣布全國進入三級警戒後，各級學校停課不停學，學童及學校通通開始想辦法採遠距教學。綠委鍾佳濱、伍麗華、張廖萬堅、陳素月今日召開線上記者會指出，線上教學有原鄉地區網路不穩、學子拿家長手機上課到一半還被電話打斷等狀況，教育部應想辦法因應。

根據教育部統計，在停課不停學期間，教育部在全國共借出約5.7萬件筆電或平板，SIM卡約9.5萬張，啟用量約8％(7518張)。

鍾佳濱表示，在經過問卷調查後顯示，這段時間仍有不少問題，反映原鄉地區網路不穩7％，而線上教室學生到課率平均87％，但原鄉學校未上線率高了快20％，線上教學後學生學習態度不積極31％，作息不規律27％。

鍾佳濱指出，學校認為遠距教學學習效果較差86％，認為暑假應該進行學習扶助的有58％，暑假期間已先進行學習扶助的有65％，進行方式仍採線上教學為主的有72％。

鍾佳濱說，受訪的學校對於遠距教學提出的建議，包括網路環境、設備、頻道或平台要統一，且資訊能力不論是學生、家長、老師都得再提升，教育部應建立共同資源平台的遠距教材，提升學生自主學習動機、低年級學子的視力和專注力要再考量，評量方式也要檢討。

伍麗華表示，全台的原民地區學校共有449間，學生有6.6萬人，停課期間有8413人(占原民學生13％)無法使用線上平台學習。甚至有4所學校在停課期間，幾乎仍得讓全數學生到校學習。

伍麗華說，NCC、原民會、教育部應攜手研議，想辦法將偏鄉地區的網路覆蓋率提升到100％，並規劃在部落社區開設線上媒體教學，加強家庭照顧者的數位能力。

張廖萬堅認為，以後是數位時代，教育部除了在暑假期間趕快檢討改進外，未來除了設備，教學平台、教師線上教學知能及線上教材也要趕快建構，這中間還得有整合觀察期，此舉刻不容緩。而體育、舞蹈、音樂等實作課程要如何遠距進行？也要想辦法規劃，線上教學別只剩最傳統的口語上課。

陳素月表示，並非每個家庭都負擔的起每個小孩一台筆電或平板，很多都是近期才開始幫小孩買電腦、家裡加裝網路，甚至有些家長還得把手機提供給孩子上課，不少學生上課到一半還被家長的電話打斷，希望政府能努力想辦法解決。