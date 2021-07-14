中央流行疫情指揮中心從5月中旬時將全國升為三級警戒，並要求全國中小學停課，兒童被迫待在家中，家長也要請假在家顧小孩，工鬥調查顯示，從三級警戒至今勞工申請防疫照顧假的平均天數達22.6天、請假期間平均收入減少達4.7萬元，呼籲防疫照顧假要給薪，勞資政三方共同承擔照顧成本。

住在桃園吳爸爸表示，以他為例，孩子一個小學四年級、一個小學二年級，遠距教學的軟體還不一樣，連家長都會搞錯惶論是阿公阿嬤，而政府做的就是強押家長收1萬元自己顧小孩；來自新竹林媽媽說，因應孩子在家中，伙食費爆增外，也因自己薪水較低因此與丈夫討論後由她請防疫照顧假，但1萬元根本不夠顧小孩，惶論薪資減損。

桃園市產業總工會秘書李虹妏說，無限延長第N次的三級警戒，行政院卻仍不斷宣傳已供1萬元生活補貼，如果政府與企業仍不願提供協助，將導致家長累倒。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪表示，據調查，在三級警戒期間為了顧小孩請的防疫照顧假，使每個勞工朋友損失4.7萬，但行政院卻每個孩子發1萬打發勞工，這樣還有人敢生小孩嗎？

工鬥呼籲防疫照顧假要給薪，勞資政三方共同承擔照顧成本；行政院內應組成跨部會團隊，針對疫情期間的教育與照顧問題，即時擬定完善對策，避免強化階級複製及生育意願低落。