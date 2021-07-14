51歲女星張庭長相甜美、身材纖瘦，一直是演藝圈中的美魔女代表，她與大她10歲老公林瑞陽到大陸發展多年，育有一女一子，夫妻倆淘金有成，更榮獲當地的繳稅王。最近張庭出席活動影片在網上熱傳，可見張庭跟台下觀眾抱怨，指自己生了兩個小孩，身材比起沒生小孩的工作人員已經算有優勢，還撒嬌：「你們不要這樣」。
張庭近年和林瑞陽到大陸生活工作，據知靠著電商、房地產等事業，累積了至少1500億台幣的身家，還榮獲當地的繳稅王，一年繳稅金額高達21億元人民幣（約96億元台幣），還傳每個員工可拿到10個月的年終，荷包賺滿滿、家庭幸福，兩人一舉一動也都成為話題。
先前張庭女兒被酸民諷刺其貌不揚，張庭護女反駁：「為娘一直都懂你的美，可能天下父母都一樣！」。而張庭過去上直播也因工作壓力太大一度崩潰，在鏡頭前淚崩：「我每天早上6點就開始工作，一直做到晚上12點才能休息，還要花時間陪伴孩子，每天真的很辛苦」，直言生活沒有外界想像的輕鬆，「我也不容易」。
據《搜狐娛樂》報導，張庭最近參加活動影片被挖出，能見她坐著時因坐姿略顯幸福肥，大腿和腰間肉相當明顯，和觀眾討論到肚子上的肉時笑說：「你們不要這樣子，我的身材已經是這樣，這生了兩個小孩，跟我旁邊一個都沒生的比起來，我還是有優勢的」，一旁的工作人員突然被叫出場，表情也有點哭笑不得，引發話題。
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