國民黨立委賴士葆昨指出，政府買疫苗的錢帳上花了67億元，他比對現況，6月底之前實際只花費約10億元買國際疫苗，57億去了哪裡？國民黨團總召費鴻泰今表示，疫苗預算總共編341億，現在到底實際付款給誰，給了多少，相關資訊應提供給立法院，他也揚言若不提供，立法院下會期不會讓行政院長蘇貞昌上台做施政報告。

費鴻泰說，到底付給AZ多少，莫德納多少，COVAX多少，甚至，究竟已經給高端、聯亞多少？預算是立法院通過的，立法院有資格監督，疫情指揮中心應該清楚告訴立法院，此刻不回答，下會期不會讓蘇貞昌上台報告。

國民黨立院黨團今開「疫苗意願登記平台大烏龍」記者會，國民黨團書記長鄭麗文痛批政委唐鳳，還敢稱「IT大臣」，笑掉人大牙，上線都是大烏龍，隨便坊間工程師都比唐鳳好幾百倍，說這是科技大國亞洲矽谷嗎？上得了檯面嗎？

鄭麗文批評，這些烏龍系統每天開台灣人玩笑，民眾上去登記，發現都是打假球，一個簡單沒什麼技術難度的平台，先是拖到天荒地老，實際上線又一堆烏龍跟錯誤。

此外，藍營委託盛弘醫藥採購500萬劑BNT疫苗卡關，行政院發言人羅秉成說沒有再開啟新專案的必要，綠委也說疫苗已經夠了。對此，鄭麗文質疑，全世界都在超買疫苗，只有我們的政府跑出來說疫苗已經夠了，「跟民眾真的活在同個時空嗎？」

費鴻泰也諷刺指揮中心將以「劑次」來計算疫苗施打覆蓋率，這是繼之前發明「校正回歸」之後，又一個世界級大笑話，其實就是為了圓蔡英文說7月底前覆蓋率要25％的話，就是一個蔡英文的遮羞布。