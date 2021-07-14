國民黨主席江啟臣聲援「宅神」朱學恒，將送一盆向日葵給行政院長蘇貞昌，寫著「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」，含藏頭詩「行政院爛」，但有網友認為前2個詞彙是稱讚之意。江啟臣今說，希望行政院看得懂人民的心聲，若故意看不懂，只能證明「行政院爛」，若仍硬拗，再送「恬不知恥」。

江啟臣痛批，表達民意心聲的人，若和政府意見不合就被送警察局，有的被送法院、檢調，難道已變成警察國家嗎？還是民主國家嗎？人民的言論自由在哪裡？

江啟臣說，現在大家已經生活非常苦，連講話的自由都沒有嗎？行政院該做的事不好好做，浪費力氣在找人民碴，只要意見不同，要嘛強迫刪文，要嘛就警告你，叫警察局約談你，這什麼國家啊！

江啟臣強調，希望行政院長蘇貞昌好好管好行政院，不要再隨便找人民碴，我們是法治、民主國家，不是民選獨裁的國家。

被問到綠委稱謝謝誇獎蘇貞昌，江啟臣略顯無奈表示，若他們要這樣解讀，再次證明，除了離民意愈來愈遠之外，也讓人民看得更加清楚，政府沒有站在人民這邊，也不曉得人民非常辛苦，更加地合理化自己的專制與極權作為而已。